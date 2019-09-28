اتحاد الكرة يحسم موعد الجمعية العمومية واعتماد الميزانية خلال ساعات

تحسم اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خلال الساعات القليلة المقبلة موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة.



ومن المقرر أن تناقش عمومية الجبلاية العادية الحساب الختامي للاتحاد عن الموسم المنصرم واعتماد الميزانية السنوية للاتحاد بعد طرحها أمام مندوبي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.



يذكر أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني سوف تطرح خلال الفترة القادمة العديد من التعديلات فى لائحة النظام الأساسي للمناقشة مع الاندية بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".