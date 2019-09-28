الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة ضد صالح جمعه .. اعرف السبب

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية علي صالح جمعة لغيابه عن مران المستبعدين.



وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مواجهة كانو سبورت التي تقام مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، مرانا قويا صباح اليوم على ملعب التتش.



واشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.



وشارك في المران"علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق".



