من ناحية الأب والأم .. وغير الحاضنة.. تعرف على كيفية نقل الولاية التعليمية للطفل



.تم الإجراءات من خلال التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وجاء في الكتاب الدوري، أنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضنة دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون و لا يسري حق الحاضنة في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك.



وأهمية الأمر الوقتي تكمن في نقل الولاية التعليمية للأم، حتي تتمكن من نقل الطفل لمدرسة أخرى ومتابعة أموره التعليمية أو في حالة محاولة الأب لعرقلة تعليم الأطفال، كما أنها تنفيذ لأحقية الأم في الولاية.



هل تنتقل الولايه التعليميه لغير الحاضنه؟



لا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضنه إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية.

الولاية التعليميه تختص بكل الأمور التي تتعلق بشئون الطفل التعليمية، وذلك طبقا لقانون الطفل، وتعطي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن ١٥ سنة وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة.ففى ذات السياق قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى انه بقوة القانون بموجب المادة ٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨وتعديلاته « وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع ايا من ذوى الشأن الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بامر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية».وأضاف الجعفرى ان الكتاب الدورى رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ والصادر من وزارة التربية والتعليم نص على( أن يلتزم الأب بتحويل نجله الى اقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولا على فتوى ادارة التعليم بمجلس الدولة رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٤ملف رقم ٥٦٠/٢١/١٤فإذا امتنع الاب تم التحويل بناء على طلب الأم )