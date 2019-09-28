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منوعات

أمريكا تسعى لمصادرة 12 مليار دولار من أكبر امبراطور مخدرات فى العالم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:42 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشف خبير أمني لصحيفة " ديلي ستار" البريطانية، ان الحكومة الأمريكية تسعى لتعقب ثروة " إل تشابو " أكبر امبراطور تجارة مخدرات في العالم والتي تقدر بـ 12 مليار دولار امريكي تمهيدًا لمصادرتها لحرمانه من وصيته بتوزيع تلك الأموال على المجتمع المكسيكي.

وبحسب الصحيفة حكم على خواكين جوزمان ، 62 عامًا ، ح بالسجن مدى الحياة في يوليو بعد محاكمة واسعة في الولايات المتحدة، حيث أدانته هيئة محلفين في فبراير بتهمة تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين والماريجوانا حين كان يترأس عصابة سينالوا كارتل المسكيكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، صاغ تشابو خطابًا إلى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وطلب فيه منح ثروته للمجتمعات الأصلية في البلاد عندما يموت.

و تم تقديم الطلب أثناء مكالمة بين امبراطور المخدرات ووالدته وأخته وبناته في أغسطس الماضي.

ويعتقد نكان وود ، مدير معهد المكسيك في مركز ويلسون أنه سيكون هناك جهود من جانب حكومة الولايات المتحدة للاستيلاء على تلك الأصول واستخدامها لتصحيح الأضرار في الولايات المتحدة.
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