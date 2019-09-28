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خبير: مصر رقم 3 على مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:25 م
محسن عادل
محسن عادل
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هاني حسين
قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن الشعب المصري أثبت وعيه ووقوفه خلف القيادة السياسية ودعم مسيرة البناء الاقتصادي ومصر تعرضت إلى 4 طفرات اقتصادية كبيرة على مر تاريخها.

وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تعتبر رقم 3 على مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي ومن أكبر 3 دول على مستوى العالم في معدل النمو.

وتابع محسن عادل:" دول العالم ومن ضمنها ألمانيا بها نمو اقتصادي بالسالب، ومعدل البطالة في مصر ينكمش ويزيد معدل التنمية، ومصر عملت على بنية تحتية تعتبر الأكبر والأحدث على مستوى إفريقيا".

وأكمل محسن عادل:" مصر عملت باستراتيجية مختلفة تماما، وصندوق النقد اعطي مصر 12 مليار دولار ولكنه اعطى الأرجنتين 56 مليار دولار ولكن معدل التضخم بها وصل إلى 65 % وعملة الأرجنتين انهارت".
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