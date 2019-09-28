Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجأة.. هذه الجهة التي تحرك المقاول محمد علي.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:57 م
محمد على
محمد على
Advertisements
محمد القاضي
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن الجهة التي تحرك المقاول الهارب محمد على.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المٌذاع عبر فضائية "تن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تحرك المقاول الهارب محمد على.

وأضاف "الديهي"، أن الإخوان يستخدمون أمثال محمد على بالرغم من أنه ليس من الجماعة، موضحا أنه يتم استخدامهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف الإخوان دون رفع راية الإسلام هو الحل.

وأكد أن جماعة الإخوان تسعي لتخريب وتدمير مصر، معقبا: «الإخواني بينام ويحلم الصبح بتخريب البلد، ووقوع البلد مهمتهم الأساسية».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باطل.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة مدوية عن الهارب خالد أبو النجا

إعلامي: "القرضاوي" ووجدي غنيم مكانهم محجوز في الدرك الأسفل من النار

الديهي: أين إعلام الإخوان مما يحدث في تركيا.. فيديو

نشأت الديهي يحذر الشعبين اليمني والتونسي من الإخوان: اتعظوا من مصر.. فيديو

الديهي: جماعة الإخوان لجأت للفنانين ليكونوا رأس حربة لأفكارها ..فيديو

ترشيحاتنا

زوجة عمرو دياب بـ اطلالة مثير في مهرجان الجونة.. شاهد

أبرزهن يسرا وغادة عادل .. نجمات يتألقن باللون الاسود في ختام مهرجان الجونة

خناقة وهدفان ملخص الشوط الأول بين سموحة والمقاولون العرب .. فيديو

سيناريو كارثي.. الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة.. فيديو

صفقة قوية جديدة لـ النادي الأهلي.. تعرف عليها

الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة ضد صالح جمعه .. اعرف السبب

Advertisements

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

بث مباشر.. مباراة الاهلى وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد

أول تحرك من البرلمان بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة

عملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

على أنغام متخافيش.. رقص حلا شيحة المثير للجدل فى حفل عمرو دياب ..فيديو

مفاجأة مدوية.. بعثة جينراسيون تحجز تذاكر العودة للسنعال اليوم السبت

جينراسيون يواصل التصعيد.. النادي السنغالي يشكو مراقب مباراة الزمالك لـ كاف

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

رئيس ناد تونسي يعترف بتدبير مؤامرة لإسقاط الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

من الأكثر جرأة؟.. 10 نجمات أبرزهن رانيا يوسف يتعرضن للهجوم بعد ارتدائهن فساتين مكشوفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

من الأكثر جرأة؟.. 10 نجمات أبرزهن رانيا يوسف يتعرضن للهجوم بعد ارتدائهن فساتين مكشوفة

زي لبس البيت.. سارة الشامي بملابس غير لائقة في المطار