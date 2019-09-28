مفاجأة.. هذه الجهة التي تحرك المقاول محمد علي.. فيديو

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن الجهة التي تحرك المقاول الهارب محمد على.



وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المٌذاع عبر فضائية "تن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تحرك المقاول الهارب محمد على.



وأضاف "الديهي"، أن الإخوان يستخدمون أمثال محمد على بالرغم من أنه ليس من الجماعة، موضحا أنه يتم استخدامهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف الإخوان دون رفع راية الإسلام هو الحل.



وأكد أن جماعة الإخوان تسعي لتخريب وتدمير مصر، معقبا: «الإخواني بينام ويحلم الصبح بتخريب البلد، ووقوع البلد مهمتهم الأساسية».



