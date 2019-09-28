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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على إيفرتون برأسية خيسوس.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:00 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
تقدم مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل البرازيلي جابريال خيسوس الهدف في الدقيقة 24 ، وذلك عن طريق هجمة بدأها الجزائري رياض محرز من الجهة اليمنى ، ممررًا الكرة للبلجيكي كيفن دي بروين ، والذي قام برفع الكرة بشكل متقن على رأس جابريال خيسوس ، والذي وضعها بسهولة في شباك بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ، معلنًا عن هدف التقدم للسيتي.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد13 نقطة ، خلف المتصدر ليفربول صاحب المركز الأول بـ 21 نقطة.
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