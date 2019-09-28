الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على إيفرتون برأسية خيسوس.. فيديو

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.





وسجل البرازيلي جابريال خيسوس الهدف في الدقيقة 24 ، وذلك عن طريق هجمة بدأها الجزائري رياض محرز من الجهة اليمنى ، ممررًا الكرة للبلجيكي كيفن دي بروين ، والذي قام برفع الكرة بشكل متقن على رأس جابريال خيسوس ، والذي وضعها بسهولة في شباك بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ، معلنًا عن هدف التقدم للسيتي.



