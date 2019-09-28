قطار الاحمر يواصل دهس منافسيه.. الأهلى يهزم كانو سبورت 4-0 ويتأهل لدور المجموعات..فيديو

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد الفوز علي كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.





وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة التاسعة عن طريق الوافد الجديد ديانج من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .





وأضاف "أجاي" الهدف الثاني فى الدقيقة 48 عن طريق "أجاي" بعد تلقيه عرضية متقنة من محمود وحيد ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية لتسكن الشباك معلنا الهدف الثاني لفريقه.





وجاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 55 عن طريق الشحات بعد تلقيه عرضية متقنة من أحمد فتحي ليراوغ مدافع كانو سبورت وحارس المرمى ويسددها بقوة لتسكن الشباك.





وسجّل صلاح محسن الهدف الرابع فى الدقيقة 88 من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء .





وتلقي حسين الشحات تمريرة ولا أروع من زميله لينفرد بسرعته تجاه مرمى المنافس وراوغ حارس كانو سبورت والمرمى فارغ تماما وقام بالتمرير لجونيور أجاي لينقذها حارس غينيا ويخرجها لركلة ركنية في الدقيقة 24.



