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رياضة

العناية الإلهية تنقذ ناشئ بيراميدز ونجل نجم الزمالك السابق من حادث مروع

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:16 م
حادث السيارة
حادث السيارة
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عمرو ابوبكر
تعرض عبد الرحمن سعيد لطفي نجل سعيد لطفي لاعب الزمالك السابق ولاعب فريق بيراميدز 2003، لحادث سير مروع.

وكتب سعيد لطفى على حسابه فى تويتر :قدر الله وماشاء فعل الحمد لله رب العالمين نجاة ابني عبدالرحمن سعيد لطفى لاعب بيراميدز 2003 والكابتن أحمد إمام المدير الفني لفريق بيراميدز 2004 و محمد عصام شلبي مدرب الفريق من حادث مروع أثناء عودته من بني سويف إلى القاهرة وانقلاب السيارة بهم 4 مرات وتم نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج نحمد الله على كل حال وارجو من الزملاء والأصدقاء عدم الاتصال تليفونيا واشكر كل من قام بالسؤال ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم والأمور مطمئنة بفضل الله.


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