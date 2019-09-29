حقيقة منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة منح حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، شارة القيادة للاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني.





وقال "حتحوت" خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «احتمال كبير أن يحصل صلاح على شارة القيادة، والكابتن حسام البدري اجتمع بمعاونيه اليوم لمدة 4 ساعات، ولم يتطرق الاجتماع لمنح الشارة بشكل مباشر لـ محمد صلاح».





واختتم "حتحوت": «باعتبار نجوميته وشعبيته وأهميته، احتمال كبير أن تكون شارة القيادة من نصيب صلاح».