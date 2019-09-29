شاهد .. تعليق أحمد فتحى بعد تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، بعد الفوز على كانو سبورت برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.



ونشر أحمد فتحي لاعب الأهلي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا له من اللقاء وعليها علامات بمعنى "الحمد لله على الفوز"



وصعد الأهلي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية اليوم السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.



وكان الأهلي فاز ذهابا 2 / صفر على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوعين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، ليصعد عن جدارة لدور المجموعات في البطولة، عقب فوزه 6 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



