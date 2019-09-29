خائن ومحرض .. رئيس الزمالك: لسنا طرفا في الأزمة مع جينيراسيون فوت

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام ، وأن هناك خائنا حرض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.



وكان من المقرر أن يخوض الزمالك مباراته مع الفريق السنغالي ، اليوم الأحد ،على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، بعد تغير الملعب لدواع أمنية.



وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ، إن النادي ليس طرفا في الأزمة، حيث أن الجهات الأمنية أرسلت خطابا بضرورة تغيير ملعب بتروسبورت لدواع أمنية، والجبلاية بدورها خاطبت الاتحاد الأفريقي "كاف" كما تم إخطارنا.



وسعى وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري ، لحل الأزمة مع النادي السنغالي الذين رفضوا السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك وفقا للموعد الجديد الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

