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رياضة

بعثة ماليندي تصل مطار القاهرة استعدادًا لملاقاة المصري في الكونفدرالية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:18 ص
بعثة ماليندي
بعثة ماليندي
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محمد الغزاوى
وصلت إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي ماليندي التي تضم 22 فردًا قادمةً من زنجبار، بعد تأخر وصولها، وكان في استقبالها محمد مسعود عضو مجلس الإدارة ومسئولو الشئون الإدارية بالنادي المصري، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول.

وتوجهت البعثة إلى الحافلة استعدادًا للتوجه إلى مدينة برج العرب للمبيت بأحد فنادقها قبل ساعات قليلة من مباراة المصري وماليندي.

ومن المقرر إقامة المباراة في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد برج العرب ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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