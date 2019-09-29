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رياضة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:59 ص
زفاف هاني رمزي مدرب
زفاف هاني رمزي مدرب المنتخب السابق
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ريهام بكير
احتفل هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر بزفافه في أحد فنادق القاهرة ، وسط اصدقائه بالوسط الرياضي مساء أمس السبت.

وحرص بعض الحاضرين على توجيه التهنئة للعريس عبر صفحات مواقع السوشيال ميديا وفي مقدمتهم ، طارق السيد نجم الزمالك السابق ، وفكري صالح مدرب حراس المرمى لوادي دجلة ، وجوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان في مدخل القاعة "ماكيت" طريف للعروسين ، ويكتب على "تي شيرت" هاني رمزي "عريس لقطة".

يذكر أن هانى رمزى كان مساعدا للمكسيكى خافيير آجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وتمت الإطاحة بالجهاز الفنى بعد وداع أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرا.

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