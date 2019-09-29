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منوعات

شاب أوكراني يلجأ لحيلة غريبة للهروب من تأدية الخدمة العسكرية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
استخدم حيلة للهرب
استخدم حيلة للهرب من التجنيد الإجباري
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عزة عاطف
لجأ شاب إلى حيلة ذكية ومريبة في نفس الوقت للهروب من تأدية الخدمة العسكرية، فوفقًا للقانون الأوكراني إذا كنت تعتني بزوجة معاقة أو عجوز وتستطيع إثبات الحالة والزواج بالوثائق الرسمية، فأنت معفى من الخدمة.

«ألكسندر كوندراتيوك» 24 عامًا احتال على ابنة عمه البالغة من العمر 81 عامًا للزواج منها بعدما أقنعها بحبه لها، لكي يهرب من الانضمام إلى الجيش وتأدية خدمته العسكرية، وفقًا للتحقيقات.

بينما نفى استخدامه تلك الطريقة للهرب من التجنيد الإجباري، متحججًا بوقوعه في حبها، حيث أقيم حفل الزفاف في قرية بايكوفكا بالقرب من مدينة فينيتسا في أوكرانيا والتي تقع على ضفاف أحد أطول الأنهار في البلاد، وفقا لـ دايلي ميل.

وعند سؤال الصحفيين للزوجة حول علاقتها وزواجها من قريبها الأصغر سنًا، أصرت «زينايدا إيلاريونوفنا» صاحبة الـ 81 عامًا على أنه كان زوجًا صالحًا ورعاها بعناية، بينما شهد جيران المرأة بأنهم لم يروا الشاب يأتِ أبدًا لزيارتها.

وكشفوا بأنها عاشت في المنزل بمفردها والعلامة الوحيدة الدالة على الزواج هي الوثيقة التي أخذها معه ليظهرها في كل مرة يطلبه فيها مجلس الإدارة في المنطقة لجلب مجندين جدد، فيريهم قسيمة الزواج وشهادة العجز الخاصة بها، وقد سُمح له في كل مرة بالعودة إلى المنزل دون تسجيل.

يقول أحد المحامين «رومان كورشينوك»: "إذا أثبتوا أنه لا يوجد زواج صالح، وعدم وجود أسرة مشتركة، فيمكن استدعائه للقيام بالخدمة العسكرية"، لكن مسؤولي الجيش أكدوا أنهم لا يهتمون بالتحقيق في الأمر لأنه لم يكن هناك وقت.
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