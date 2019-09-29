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أخبار العالم

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
الملك سلمان واللواء
الملك سلمان واللواء الفغم
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محمد علي
في أمرٍ ملكي، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بصرف 1000 ريال لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين والمحتاجين والفقراء على روح حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم، وفق ما أوردت صحيفة سبق السعودية. 

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة؛ وذلك بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، ودخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأوضح البيان أنه: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأكد البيان: "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".

وكانت في وصية حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم، أن يُصرف قيمة ألف ريال من ماله الخاص على جميع المحتاجين والفقراء والمتقاعدين وموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين على روحه والدعوة له بالرحمة.

يشار الى ان الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل الفقيد حارسًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.
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