قريباً جداً.. فيسبوك تطلق نظارات الواقع المعزز مع خدمة خرائط مذهلة

أعلنت شركة "فيسبوك" أن نظارات الواقع المعزز الخاصة بالشركة سيجري إطلاقها في المستقبل القريب.





وخلال مؤتمر مطور Oculus Connect يوم الأربعاء، تحدثت الشبكة الاجتماعية عن حقيقة أنها تصنع نظارات الواقع الافتراضي AR وقالت إن مشروعها (لايف مابس) "Live Maps" الجديد سيساعد في جعل هذه المواصفات مفيدة.





وتحدث أندرو بوسورث، نائب رئيس قسم الواقع المعزز والواقع الافتراضي AR / VR في فيسبوك Facebook، مؤخرًا عن نظارات الواقع المعزز AR ومشروع الخرائط الجديد.



