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منوعات

قريباً جداً.. فيسبوك تطلق نظارات الواقع المعزز مع خدمة خرائط مذهلة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
نظارة
نظارة
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آية جمعة
أعلنت شركة "فيسبوك" أن نظارات الواقع المعزز الخاصة بالشركة سيجري إطلاقها في المستقبل القريب. 

وخلال مؤتمر مطور Oculus Connect يوم الأربعاء، تحدثت الشبكة الاجتماعية عن حقيقة أنها تصنع نظارات الواقع الافتراضي AR وقالت إن مشروعها (لايف مابس) "Live Maps" الجديد سيساعد في جعل هذه المواصفات مفيدة. 

وتحدث أندرو بوسورث، نائب رئيس قسم الواقع المعزز والواقع الافتراضي AR / VR في فيسبوك Facebook، مؤخرًا عن نظارات الواقع المعزز AR ومشروع الخرائط الجديد. 

كما أعلنت الشركة عن مشروع يسمى "الخرائط الحية"، الذي من شأنه أن ينشئ خرائط ثلاثية الأبعاد للعالم من خلال دمج البيانات التي يتم الحصول عليها من جهات خارجية والخرائط التقليدية مع الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها عبر هواتف ونظارات الواقع المعزز AR.
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