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رياضة

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:09 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى - نور عادل
استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، على منح شارة قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة إلى نجمنا محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وعلم "صدى البلد" أن حسام البدرى بالاتفاق مع اتحاد الكرة استقر بشكل نهائي على منح شارة قيادة منتخب مصر إلى محمد صلاح فى ظل قناعاته الكاملة بامتلاك محمد صلاح كافة السمات الشخصية التى تجعله قائدا ناجحا خلال الفترة المقبلة.

ويسعى حسام البدري إلى تهيئة كافة الأجواء داخل المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن فى المباريات واستعادة هيبة الكرة المصرية من جديد.

وكان اتحاد الكرة أعلن تولى حسام البدرى تدريب منتخب مصر قبل عدة أيام خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته بعد خروج المنتخب الوطنى من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.
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