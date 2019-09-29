جوائز بـ 56 ألف جنيه.. أسماء الفائزين في مسابقة الفنجري البحثية للمشروعات الصغيرة

أعلنت جامعة القاهرة أسماء الفائزين في مسابقة "وقف الفنجرى" لدراسات وبحوث خدمة المجتمع لعام 2018 حول "المشروعات الصغيرة.. الفكرة وآلية التنفيذ"، بعد انتهاء لجان التحكيم من تقييم البحوث التي تقدم بها 20 باحثا من مختلف الجهات.





وفي الجوائز الأصلية فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 25 ألف جنيه مرفت صدقي عبد الوهاب الباحثة بمركز البحوث الزراعية، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 15 ألف جنيه مناصفة كل من الدكتور علي زين العابدين قاسم المدرس بمعهد التخطيط القومي والدكتورة نهلة أبو العز الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف جنيه أحمد محي خلف صقر المدرس بكلية الآداب جامعة المنيا.





وفي جوائز مسابقة وقف الفنجري التشجيعية وقيمة كل منها 2000 جنيه، فاز بالجائزة الأولى أشرف فتحي محمود الجندي خطيب بوزارة الأوقاف، وفاز بالجائزة الثانية ضياء الحق نبيل حسن مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة الثالثة ايمان الأمير شاهين باحثة بكلية الآداب جامعة القاهرة.





وأكد رئيس الجامعة، أهمية موضوع المسابقة "المشروعات الصغيرة.. وآلية التنفيذ" في ظل اقتصاد السوق الحر واهتمام الدولة في الآونة الأخيرة بالمشروعات الصغيرة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، والتي تمثل قاطرة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي، من خلال مساعدة الشباب بصورة غير نمطية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وخلق التفكير الابتكاري لديهم في الحصول على فرصة عمل وانشاء مشروعات ذاتية تماشيًا مع سوق العمل، ودعم مجال ريادة الأعمال. وأضاف، أن نجاح المشروعات الصغيرة يُقاس بالعائد منه على الاقتصاد القومي، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الجامعة بجانب مؤسسات الدولة للمساهمة في استراتيجية التنمية المستدامة.



