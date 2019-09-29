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رياضة

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مصير فريق الزمالك حال تأكد سفر بعثة فريق جينراسيون السنغالي و انسحابها من خوض مباراة الاياب لـ دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 

وأكد شطة في تصريحات لبرنامج " ملعب 9090 " أن موقف فريق الزمالك سليم 100 % وفقا لـ لوائح الاتحاد الافريقي حيث قام بتحديد ملعب و موعد مباراة الاياب قبل المباراة بإسبوعين ولكن الجهات الأمنية بمصر هي التي أقرت بصعوبه اقامة المباراة في القاهرة 

وأضاف شطة أن الجهات الأمنية أرسلت خطابا رسميا للاتحاد الافريقي والذي أرسل بدوره خطابا لفريق جينراسيون السنغالي، مشددا أن لوائح الاتحاد الافريقي تنص أن في حال وجود اسباب اضطراريه فان البلد المستضيف للمباراة من حقه تغير موعد وملعب المباراة .

وتابع أن الزمالك يجب أن يتجه لـ ملعب برج العرب في الموعد المحدد للمباراة مساء اليوم في تمام الساعه الثامنه مساء كما يجب على الحكام 
ومراقب المباراة التوجه للملعب والانتظار لمدة تلت ساعة وفي حال عدم حضور الفريق المنافس فان نتيجه المباراة تحسب 2 - 0 لصالح الزمالك.

وأكمل شطه، أن الزمالك في هذه الحاله سيتأهل لـ دور الـ 16 من البطولة، وموقفه سليم، مشددا أن موقف الفريق السنغالي غريب و يشوبه "الغباء" حيث أكد انه هناك اسباب غير معروفه لما يفعله الفريق السنغالي.
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