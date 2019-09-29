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محافظات

تطبيق الكتاب الإلكتروني بجامعة الإسكندرية بداية من الفصل الدراسي الثاني

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:17 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أكد مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، ضرورة البدء في تطبيق منظومة المقرر الإلكتروني بداية من الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن المجلس توجيه مخصصات دعم الكتاب الجامعي لدعم المقررات الإلكترونية كخطوة نحو تطوير التعليم الجامعي، وذلك في ظل التوجهات الحديثة التي تعتمد عليها الدول المتقدمة ومنها النظام الإلكتروني للكتاب الجامعي، مما يساعد على تواجد الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية.

وأشار "الكردي"، إلى أن النظام الالكترونى بساعد في تحقيق التواصل الإلكترونس وعرض المادة بشكل جذاب للطلاب عن الكتاب الورقى، كما يساعد على إفراز طاقات كبيرة لديهم من الناحية التعليمية.

وفي سياق أخر كرم المجلس المتدربين بإدارة جامعة الاسكندرية الذين حصلوا على شهادة إتمام البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.
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