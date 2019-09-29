أسعار شيفروليه في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية.. فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار شيفرولية اليوم في مصر 29-9-2019.
أـسعار شيفرولية chevrolet
شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة
شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة
شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة
شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة
شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 288.200 حتي 315.700
شيفرولية n300
chevrolet n300 بسعر 156.250
أـسعار شيفرولية chevrolet
شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة
شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة
شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة
شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة
شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 288.200 حتي 315.700
شيفرولية n300
chevrolet n300 بسعر 156.250