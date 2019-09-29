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سيارات

أسعار شيفروليه في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:07 م
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية.. فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار شيفرولية اليوم في مصر 29-9-2019.


أـسعار شيفرولية chevrolet

شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة

شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة

شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة

شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة

شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 288.200 حتي 315.700

شيفرولية n300
chevrolet n300 بسعر 156.250
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