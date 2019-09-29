أسعار شيفروليه في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية.. فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار شيفرولية اليوم في مصر 29-9-2019.





أـسعار شيفرولية chevrolet



شيفرولية لانوس

chevrolet lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة



شيفرولية افيو

chevrolet aveo تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة



شيفروليه اوبترا

chevrolet optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة



شيفرولية ماليبو

chevrolet malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة



شيفرولية بيك اب

chevrolet pickup تبدأ من 288.200 حتي 315.700



شيفرولية n300

chevrolet n300 بسعر 156.250