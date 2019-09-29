قومي المراة يطلق حملات طرق الأبواب تحت شعار بلدنا أمانة بمحافظه الإسماعيلية

بدأت اليوم بمحافظة الإسماعيلية برئاسة ماجدة النويشي، مقرره فرع المجلس فعاليات حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وتحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار 3 أيام.



تستهدف الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في جميع المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة وأشارت النويشي أن حملات طرق الأبواب ستنفذ بمركز ومدينه أبو صوير والقصاصين وفايد بقريتي أبو سلطان بمشاركه عضوات المجلس القومي للمرأه بمحافظه الإسماعيليه وسيتم الاستعانة فى ذلك بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع بالمحافظة.



جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعيه بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على جميع المستويات بالإضافة الى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعي لهدم كيانه واستقراره.