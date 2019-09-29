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رياضة

شوط أول سلبي بين روما وليتشي في الدوري الإيطالي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:56 م
روما وليتشي
روما وليتشي
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة روما وليتشي، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسيطر روما على معظم مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت 66 %، وسدد 5 تسديدات على المرمى، لكنه فشل في هز الشباك.

ويسعى روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للاقتراب من المربع الذهبي، بينما يطمح ليتشي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ 13 بـ 6 نقاط.

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