محمد إمام يستأنف تصوير فيلم "لص بغداد"

يستأنف اليوم النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "لص بغداد " بعد توقف بسبب حضور ياسمين رئيس فعاليات مهرجان الجونة السبنمائي.



يجسد محمد إمام شخصية مختلفة ومميزة تدعى "يوسف الراوى" وهو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، وقد أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.



