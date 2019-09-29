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فن

إنجي علاء تشارك جمهورها كواليس مسلسل بلا دليل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:26 م
انجى علاء
انجى علاء
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شيري نبيل
نشرت المؤلفة انجى علاء صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "بلا دليل"، مع المخرج منال الصيفى، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت انجي على الصورة: "من كواليس تصوير مسلسل بلا دليل مع المخرجة منال الصيفي وإيمان سمير والستايلست إيناس شاهين.. دعواتكم".

مسلسل "بلا دليل" أحداثه تدور حول الإثارة والغموض، ومع توالى الأحداث، تتهم درة فى قضية القتل، بحكم كاميرات المراقبة التى أظهرتها هى الوحيدة التى تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقى يكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.
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