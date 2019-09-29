طريقة عمل الحواوشي المصري.. وصفة سهلة فى 30 دقيقة

طريقة عمل الحواوشي المصري هو عبارة عن وجبة خفيفة شهيرة تتكون عيش محشو بمزيج لذيذ من اللحم المفروم والخضروات والتوابل المختلفة، فـ الحواوشي الأكلة المفضلة عند المصريين، لمذاقها الرائع لذلك دائما ما تواجه ربة المنزل بعض العوائق عند عمل الحواوشي فى المنزل لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل الحواوشي المصري.



طريقة عمل الحواوشي المصري



طريقة عمل الحواوشي المصري، تحتاج لعدة مكونات وهى:

- كيلو دقيق

- ربع كوب زيت

- ملعقة كبيرة خميرة فورية

- رشة ملح

- ملعقة كبيرة سكر

- ماء للعجن

-للحشو نحتاج إلى:-

-نصف كيلو لحم مفروم

- بصل

- فلفل أخضر

- طماطم

- ثوم

- فلفل أسود

- نصف ملعقة بهارات لحمة



طريقة عمل الحواوشي المصري.. الخطوات



- تبدأ خطوات عمل الحواوشي المصري بعجن كل المقادير مع بعض إلى أن تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين إلى كور صغيرة نتركها لدقائق إلى أن يتم تحضير الحشو.

- أما بالنسبة للحشوة يتم خلط مكوناتها من الفلفل والبصل واللحمة مع بعضها البعض.

- نأتى بكور العجين ونقوم بـ فردها ونضع الحشوة فى المنتصف ونغلقها ونقوم بضغطها حتى تأخذ الشكل الدائيري.

- ثم نقوم بعد ذلك بمسحها بالبيض على الوجه ونتركها قليلا ثم ندخل الفرن على حرارة 180 درجة.



أما إذا كنت ترغبين سيدتى فى عمل الحواوشي بأرغفة العيش العادية إليكى طريقة عمل الحواوشي تحتاجين للمكونات التالية



- نصف كيلو لحم مفروم

- بصلة كبيرة

- فلفل رومي

- نصف ملعقة بهارات

- 5 أرغفة عيش بلدي



طريقة عمل الحواوشي

- نقوم ببشر البصلة مع الملح والفلفل والبهارات ثم نقطع الفلفل الرومى.

- نقوم بإضافة اللحم المفروم على البصل.

- فتح الأرغف من الأمام ثم وضع الحشو بداخلها وفردها حتى تملأ الرغيف.

- بعد حشو الأرغفة يتم وضعها فى صينية وإدخالها الفرن لمدة نصف ساعة.

- بعد طهو الحواوشي يمكن تقديمه إلى جانب الخضروات الطازجة والسلطات والعديد من الانخفاضات.