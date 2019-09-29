الزمالك وجينيراسيون السنغالي.. الأبيض يصل برج العرب والوضع مازال غير معلوم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب برج العرب استعدادًا لخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر في الثامنة مساء اليوم في حالة وصول الفريق السنغالي للملعب.





ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريق الأبيض عمليات الإحماء بعد قليل بعد إعلان التشكيل.



