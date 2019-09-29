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ديني

بعد توجيه السيسي بتحسين أحوالهم.. أئمة الأوقاف: نعاهدك نشر الفكر الوسطي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:53 م
الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
وجهت قيادات وأئمة الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الدعم المستمر لهم ورعايته للأئمة مهنيًّا وماديًّا، حيث وجه الرئيس بتوفير التدريب الراقي للأئمة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعلمية، لاسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب التوسع في مجال الترجمة والنشر، مع الاستمرار في تحسين الأوضاع المهنية والمادية للأئمة.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قيادات وأئمة الأوقاف، سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأنهم يعاهدون الله والرئيس السيسي على بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للفكر المتطرف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التقى وزير الأوقاف بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وخلال اللقاء وجه الرئيس وزير الأوقاف بضرورة تطوير مهارات الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية من الموارد الذاتية للوزارة.
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