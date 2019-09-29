بعد توجيه السيسي بتحسين أحوالهم.. أئمة الأوقاف: نعاهدك نشر الفكر الوسطي

وجهت قيادات وأئمة الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الدعم المستمر لهم ورعايته للأئمة مهنيًّا وماديًّا، حيث وجه الرئيس بتوفير التدريب الراقي للأئمة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعلمية، لاسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب التوسع في مجال الترجمة والنشر، مع الاستمرار في تحسين الأوضاع المهنية والمادية للأئمة.





وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قيادات وأئمة الأوقاف، سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأنهم يعاهدون الله والرئيس السيسي على بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للفكر المتطرف.



