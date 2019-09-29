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حوادث

ضبط "حماصة" بحوزته 124 لفافة بانجو في الدقهلية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:05 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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همت الحسينى
تمكنت مباحث شربين من ضبط عاطل وبحوزته ١٢٤ لفافة من البانجو المخدر وسلاح نارى.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود معلومات سرية من قبل المقدم محمد الارضى رئيس مباحث شربين تفيد بوجود شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة امام مقابر قرية بوشة السعديه شربين .

تشكل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس المباحث والنقيب شادى الغزالى معاون المباحث و تم ضبط شخص ويدعى أحمد .ع.ا...وشهرته حماصة ٢٠ عاما عاطل ومقيم قرية بوشه شربين يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة من نبات البانجو، حيث تم ضبط عدد ١٢٤ لفافة سليفونيه من نبات البانجو وفرد خرطوش وعدد 2 طلقة ومبلغ مالى حصيلة بيعة لها.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الاتجار وتم تحرير المحضر رقم ١٤٠٥٦جنايات شربين.

تم العرض على النيابه التى امرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.
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