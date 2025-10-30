قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
أخبار البلد

مباحثات مصرية سعودية لتسهيل وتنظيم أوضاع العمالة المصرية بالمملكة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت العاصمة السعودية الرياض لقاءات مكثفة بين الجانب المصري والمسؤولين السعوديين لبحث سبل تسهيل وتنظيم أوضاع العمالة المصرية بالمملكة..جاء ذلك تزامنًا مع اللقاءات الثنائية التي عقدها كل من الوزيرين  ،ومع ما تضمنته المباحثات الأخيرة بين الوزير جبران وسعادة السفير السعودي بالقاهرة من تأكيد مشترك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات العمل والعمالة.

وخلال زيارة السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إلى الرياض ضمن جولاته الخارجية، تم عقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين السعوديين، تناولت تسهيل إجراءات خروج المواطنين المصريين نهائيًا، وتنظيم أوضاع العمالة المصرية، ولا سيما في الحالات التي تواجه تأخيرًا في إنهاء معاملاتها...وقد أبدت السلطات السعودية تعاونًا كبيرًا واستجابة إيجابية لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين المصريين، وتم الاتفاق على الإسراع في إصدار الموافقات النهائية على الخروج، وإنهاء جميع المعاملات العالقة في أقرب وقت ممكن.

كما عقد مساعد وزير الخارجية اجتماعًا مشتركًا مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، بحضور السيد ياسر هاشم القنصل العام بالرياض، ومشاركة المستشار العمالي المصري محمد عليان، حيث تمت مناقشة آليات تقنين أوضاع العمالة المصرية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين لخدمة مصالح العمالة المصرية وتذليل أي عقبات تواجهها.

وتؤكد وزارة العمل أن هذه اللقاءات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحماية والرعاية المتكاملة للمصريين العاملين بالخارج، ومتابعة تنفيذ التوجيهات المستمرة من معالي الوزير محمد جبران بضرورة سرعة التدخل لحل أي مشكلات تخص العمالة المصرية وتوفير الدعم الكامل لهم عبر مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وزارة العمل وزارة الخارجية العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية بالسعودية

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

المتحف المصرى

هدى الإتربي تشيد بافتتاح المتحف المصرى الكبير

ماجد هلال وكيرلس صلاح

مش معقول نفضل من غير تأمين ولا حماية.. محمد يسري ينعى المصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح

نهال طايل

نهال طايل تؤدي مناسك العمرة وتدعو الله بالسلام والطمأنينة لمحبيها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

