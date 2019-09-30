Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية .. علاجات سريعة تخلصك من التهاب الحلق لن تكلفك جنيهين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من إلتهاب الحلق وأعراضه المزعجة يمكنك علاجه بوصفات علاجية سريعه تتساعد على التخلص من إلتهاب الحلق بدون أدوية إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد

1. غرغرة بالماء المالح.

كل ما عليك فعله هو خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة -من ملح الطعام مع 8 أونصات من الماء الدافئ ، مع تحريكه بالكامل حتى يذوب الملح. بمجرد حصولك على هذا الخليط ، غرغيه لبضع ثوانٍ كرر القيام بذلك عدة مرات في اليوم. يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون لمساعدة الخليط على قتل المزيد من الفيروسات والبكتيريا.

2. جرب بعض العسل.

العسل بمثابة علاج منزلي مثالي فإن مجرد إضافته إلى الشاي الدافئ أو الماء يمكن أن يساعد أيضًا في التهاب الحلق. حتى أن بعض الناس يفضلون تجميد العسل لصنع مصاصات العسل الخاصة بهم لرعاية حلق الحكة.

3. يستنشق البخار.

هناك العديد من الطرق الأخرى لاستخدام البخار لتقليل تورم الحلق عليك غلى الماء وأخلطى بعض زيت النعناع وقومى بإستنشاق البخار المتصاعد

4. تمتص بعض الثوم.

قد لا تفكر مطلقًا في مضغ الثوم ، لكنها طريقة رائعة للمساعدة في تهدئة حلقك. بفضل مادة كيميائية تسمى الأليسين ، يمكن أن تقتل البكتيريا التي تؤذي حلقك . ما عليك سوى تقشير القرنفل الطازج ، وتقطيعه إلى نصفين ، وامتصاص كلتا القطعتين بدون مضغهم

5. شرب عصير الليمون مع العسل.

يمكن أن تساعد الحمضيات مثل الليمون والليمون الحلق . امزج ملعقة من العسل مع عصير الليمون واشربه كلما احتجت للمساعدة في حلقك. إذا كان عصير الليمون غير متوفر ، يمكنك استخدام ماء الليمون بدلًا من ذلك. بعض الناس حتى جعل عصير الليمون الدافئ! فقط تذكر ، عند استخدام الليمون ، لا ينبغي تناول المشروب إلا على الأكثر ، لذا حاول استخدام قش.

6. مزج الفجل والقرنفل .

يمكن أن تساعدك هذه الخدعة امزجي ملعقة كبيرة من ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وكوب من الماء الدافئ. بمجرد الخلط ، اشربه ببطء.

يمكنك أيضا استخدام الفجل لصنع مشروب يساعد الجهاز المناعي و تشتمل الوصفة على خلط الفجل بالثوم وخل التفاح وعسله.

7. الغرغرة مع خل التفاح.

خل التفاح هو عنصر أساسي في العديد من علاجات الحلق اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع ملعقة صغيرة من الملح. بمجرد ذوبان الملح ، اخلطي في كوب من الماء الدافئ. استخدم الخليط للغرغرة كل 15 دقيقة.
ا
8. ارفع رأسك عند أخذ قيلولة.

كل ما عليك فعله هو أن تضع رأسك على وسائدتين أو 3 بدلًا من واحدة ، وترفع رأسك. لن يساعدك هذا على التنفس بسهولة فحسب ، بل سيساعدك أيضًا على إبقاء فمك مغلقًا ، ويمنع حلقك من الانزعاج أكثر .
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى .. وهجوم هيدى كرم على الجونة .. وحزن دينا الشربينى .. ومايوه مثير لـ حلا شيحة

لاعب الزمالك السابق: ميتشو سبب انخفاض مستوى فرجاني ساسي

أوقات الدفن المنهي عنها .. 3 ساعات يُكره دفن الميت فيها

مرتضى منصور: هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت..فيديو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

"التموين" تعلن عن خبر سار للمواطنين.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد