بدون أدوية .. علاجات سريعة تخلصك من التهاب الحلق لن تكلفك جنيهين

هل تعانى من إلتهاب الحلق وأعراضه المزعجة يمكنك علاجه بوصفات علاجية سريعه تتساعد على التخلص من إلتهاب الحلق بدون أدوية إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد



1. غرغرة بالماء المالح.



كل ما عليك فعله هو خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة -من ملح الطعام مع 8 أونصات من الماء الدافئ ، مع تحريكه بالكامل حتى يذوب الملح. بمجرد حصولك على هذا الخليط ، غرغيه لبضع ثوانٍ كرر القيام بذلك عدة مرات في اليوم. يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون لمساعدة الخليط على قتل المزيد من الفيروسات والبكتيريا.



2. جرب بعض العسل.



العسل بمثابة علاج منزلي مثالي فإن مجرد إضافته إلى الشاي الدافئ أو الماء يمكن أن يساعد أيضًا في التهاب الحلق. حتى أن بعض الناس يفضلون تجميد العسل لصنع مصاصات العسل الخاصة بهم لرعاية حلق الحكة.



3. يستنشق البخار.



هناك العديد من الطرق الأخرى لاستخدام البخار لتقليل تورم الحلق عليك غلى الماء وأخلطى بعض زيت النعناع وقومى بإستنشاق البخار المتصاعد



4. تمتص بعض الثوم.



قد لا تفكر مطلقًا في مضغ الثوم ، لكنها طريقة رائعة للمساعدة في تهدئة حلقك. بفضل مادة كيميائية تسمى الأليسين ، يمكن أن تقتل البكتيريا التي تؤذي حلقك . ما عليك سوى تقشير القرنفل الطازج ، وتقطيعه إلى نصفين ، وامتصاص كلتا القطعتين بدون مضغهم



5. شرب عصير الليمون مع العسل.



يمكن أن تساعد الحمضيات مثل الليمون والليمون الحلق . امزج ملعقة من العسل مع عصير الليمون واشربه كلما احتجت للمساعدة في حلقك. إذا كان عصير الليمون غير متوفر ، يمكنك استخدام ماء الليمون بدلًا من ذلك. بعض الناس حتى جعل عصير الليمون الدافئ! فقط تذكر ، عند استخدام الليمون ، لا ينبغي تناول المشروب إلا على الأكثر ، لذا حاول استخدام قش.



6. مزج الفجل والقرنفل .



يمكن أن تساعدك هذه الخدعة امزجي ملعقة كبيرة من ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وكوب من الماء الدافئ. بمجرد الخلط ، اشربه ببطء.



يمكنك أيضا استخدام الفجل لصنع مشروب يساعد الجهاز المناعي و تشتمل الوصفة على خلط الفجل بالثوم وخل التفاح وعسله.



7. الغرغرة مع خل التفاح.



خل التفاح هو عنصر أساسي في العديد من علاجات الحلق اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع ملعقة صغيرة من الملح. بمجرد ذوبان الملح ، اخلطي في كوب من الماء الدافئ. استخدم الخليط للغرغرة كل 15 دقيقة.

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8. ارفع رأسك عند أخذ قيلولة.



كل ما عليك فعله هو أن تضع رأسك على وسائدتين أو 3 بدلًا من واحدة ، وترفع رأسك. لن يساعدك هذا على التنفس بسهولة فحسب ، بل سيساعدك أيضًا على إبقاء فمك مغلقًا ، ويمنع حلقك من الانزعاج أكثر .

