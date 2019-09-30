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رياضة

رد فعل مرتضى منصور .. خالد الغندور يكشف سيناريو ما بعد خطاب الكاف الصادم .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ريهام بكير
علق خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم، على الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون السنغالي التي لم تنطلق لعدم تواجد الأخير في أرض الملعب ببرج العرب.

وقال الغندور إن الزمالك برئاسة مرتضى منصور ليس طرفا في الأزمة، حيث إن خطاب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها إلى برج العرب بين الاتحاد المصري والكاف، وبناء عليه تم إبلاغ الزمالك بالقرار.

وأضاف الفريق السنغالي رفض الموعد الجديد، وخوض اللقاء، والزمالك وطاقم الحكام تواجده في الموعد والملعب وفقا لما أخطر به، فكيف تتغير اللوائح ويدرس الكاف إعادة اللقاء.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى كانت من المقرر إقامتها مساء الأحد.

وأكد الاتحاد الأفريقى فى خطابه أنه سيعيد النظر فى أحداث المباراة من جديد، ومعرفة أسباب عدم تواجد الفريق السنغالي بملعب برج العرب لخوض المباراة.

وبات أمام الاتحاد الأفريقى سيناريوهين بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال ويأتى على رأس هذه السيناريوهات هو إعادة المباراة في حال الرؤية بأحقية إعادتها مرة أخرى، والسيناريو الثانى هو احتسابها لصالح الزمالك مستندا على انسحاب الفريق السنغالي.

ومن المقرر أن يحسم الكاف موقفه النهائى من مباراة الزمالك وبطل السنغال خلال الأيام المقبلة.

وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.

وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".
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