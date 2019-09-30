من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

فجر أحمد الشناوي الخبير التحكيمي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي لم تقم بسبب عدم حضور الفريق السنغالي الى ملعب برج العرب.



والمفاجأة أن الشناوي، أكد أن طاقم التحكيم ، ومراقب المباراة لا يملكون اتخاذ القرار بشأن نتيجة اللقاء واعتبار الفريق السنغالي منسحب واحتساب النتيجة 3-0 للزمالك، حيث إن هذه الحالة تقتصر على كتابة تقرير عن الاجتماع الفني والتواجد في موعد المباراة مدونا الأحداث التي شهدها ويرفعها للجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف".



وأضاف الشناوي أنه في حالة اذا كان الفريق السنغالي أو غيره فائز مثلا بخماسية في الذهاب واحتسبت الاياب للمنافس بثلاثية نتيجة عدم حضوره، لا يؤهله رغم أن نتيجة الذهاب اكبر ، حيث إنه يعد منسحبا من البطولة كاملة وليس المباراة فقط.



وشدد على أن الامر برمته في يد الكاف ، ويستند الى خطابه الى اتحاد الكرة ، واحتسابه الزمالك فائز ، وفقا لتنفيذه تعليمات لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي.