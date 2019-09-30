Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:34 ص
أحمد الشناوي الخبير
أحمد الشناوي الخبير التحكيمي
Advertisements
ريهام بكير
فجر أحمد الشناوي الخبير التحكيمي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي لم تقم بسبب عدم حضور الفريق السنغالي الى ملعب برج العرب.

والمفاجأة أن الشناوي، أكد أن طاقم التحكيم ، ومراقب المباراة لا يملكون اتخاذ القرار بشأن نتيجة اللقاء واعتبار الفريق السنغالي منسحب واحتساب النتيجة 3-0 للزمالك، حيث إن هذه الحالة تقتصر على كتابة تقرير عن الاجتماع الفني والتواجد في موعد المباراة مدونا الأحداث التي شهدها ويرفعها للجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف".

وأضاف الشناوي أنه في حالة اذا كان الفريق السنغالي أو غيره فائز مثلا بخماسية في الذهاب واحتسبت الاياب للمنافس بثلاثية نتيجة عدم حضوره، لا يؤهله رغم أن نتيجة الذهاب اكبر ، حيث إنه يعد منسحبا من البطولة كاملة وليس المباراة فقط.

وشدد على أن الامر برمته في يد الكاف ، ويستند الى خطابه الى اتحاد الكرة ، واحتسابه الزمالك فائز ، وفقا لتنفيذه تعليمات لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من البداية لـ النهاية.. تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الكاف يصدم الزمالك بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي.. مستند

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

ترشيحاتنا

بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا

وحوش آدمية.. والد الطفلة جنة ضحية التعذيب يكشف عن كواليس جديدة حول مأساة ابنتيه

المفاجآت تتوالى .. توقيع مخالف في خطاب كاف للجبلاية يعيد مباراة الزمالك وبطل السنغال

هيدى كرم تهاجم إدارة مهرجان الجونة بسبب ياسر جلال .. فيديو

مرتضى منصور: الكاف وافق على نقل المباراة بالإسكندرية وقالي بخ

اخبار الفن .. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى .. وهجوم هيدى كرم على الجونة .. وحزن دينا الشربينى .. ومايوه مثير لـ حلا شيحة

Advertisements

تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

الكاف يصدم الزمالك بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي.. مستند

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

رسميا.. الزمالك إلى دور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي.. فيديو

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

أخبار نادي الزمالك اليوم 29-9-2019.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وتعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف

المفاجآت تتوالى .. توقيع مخالف في خطاب كاف للجبلاية يعيد مباراة الزمالك وبطل السنغال

إهانة للكاف .. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك بشأن إعادة مباراة جينيراسيون .. فيديو

رد فعل مرتضى منصور .. خالد الغندور يكشف سيناريو ما بعد خطاب الكاف الصادم .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة

Motorola RAZR يظهر قبل نهاية 2019.. بشاشة قابلة للطي.. صور