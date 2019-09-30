كارثة .. قطر تحاصر العمالة الأجنبية وتمنع عنهم الرواتب

سلطت إذاعة "فويس أوف أمريكا" الضوء على الظروف المعيشية الكارثية التي تعيشها العمالة الأجنبية في قطر، وما يتعرضوا له من مخاطر على حياتهم، والعمل بدون أجور.



ونقلت الإذاعة الأمريكية عن منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان قولها إن آلاف العمال المهاجرين في قطر لا يحصلون على رواتب من أصحاب العمل، كما يُجبر العمال على العيش في ظروف سيئة.



وعدت قطر بتغيير قوانين العمل الخاصة بالمهاجرين في عام 2018، ومع ذلك، قالت منظمة العفو إن الحكومة القطرية فشلت في تحسين سياساتها المتعلقة بالأجور غير المدفوعة إلى العمالة الأجنبية.



وأضافت أن نظام الكفالة لا يزال يمنح الشركات القطرية سلطة كبيرة على الموظفين المهاجرين. حيث يسمح النظام للشركات بإحتجاز جواز سفر العامل الأجنبي. كما يمنع المهاجر من تغيير وظائفه، ويعمل حوالي 2 مليون مهاجر في قطر في ظل هذا النظام.



ونتيجة لذلك، تدعو جماعة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قطر لتحسين ظروف العمال المهاجرين.



وتابعت أن المشكلة أن بعض أرباب العمل ببساطة لا يدفعون للمهاجرين، كما يرفضون أيضًا إعادة جوازات سفرهم تاركيهم محاصرين في البلاد.



