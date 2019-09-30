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رياضة

الأولمبياد الخاص .. مصر تستضيف الدورة التدريبية الإقليمية لمدربي الشاطئية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ريهام بكير
انطلقت الدورة التدريبية الإقليمية لكبير مدربي الأولمبياد الخاص في رياضتي كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية، والتي تستضيفها مصر.

ويشارك في الدورة محمد راشد ومحمد المازمي "الإمارات"، صفوان بوجمعة "تونس"، محمد بوعباس وياسر أحمد "الكويت"، محمود الشيخ ومحمد حسين "البحرين"، علي بشير سليمان وأحمد عبد الفتاح "السودان"، مصطفى على حسين أحميد وعبد القادر عبد الله الغراري "ليبيا".

ومن مصر سهيلة صلاح الدين، زينب ربيع، ربيع عبد الحفيظ، أحمد أبو سريع، سهام صالح، علي أبو حديد، محمد عبد النبي، الحسيني طه.
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