السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ المصرية .. بالأسماء

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1536لسنة 2019 بعد الاطلاع على الدستور على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



وقرر الوزير الإذن لكل من الـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

