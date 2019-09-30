خبير: تركيا تستضيف فلول جماعة الإخوان الإرهابية وتوفر لهم منابر إعلامية..فيديو

قال الدكتور بشير عبد الفتاح ، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تحركات تركية للإضرار بمصر ودول المنطقة تأتي في مسارات متوازية.



وأضاف الدكتور بشير عبد الفتاح ، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الإثنين ، أن هذه المسارات مثل المسار السياسي وهو التدخل في شؤون الدول ومحاولة تحريك بعض الجماعات في هذه الدول خاصة جماعات الإسلام السياسي التي يرتبط بها " أردوغان " أيديولوجيا.



وأردف أن هناك تحركا عسكريا تركيا تدخل في سوريا و العراق ، و لبيا ، لافتا إلى ان هذا التدخل العسكري مرفوض من جانب الشعب التركي لأن هذا التدخل يكلف تركيا الكثير وليس هناك عائد من ورائه.



وأكد ان كل هذه الدول تشكو تركيا للأمم المتحدة ، لأن هذا التدخل العسكري يعد الإعتداء على سيادتها ، متابعا أن هناك أيضا تدخلا إعلاميا من جانب تركيا و التى تمثل حروب الجيل الرابع ، حيث تستضيف تركيا الآن فلول جماعة الإخوان الإرهابية و توفر لها منابر إعلامية تنفق عليها قطر .

