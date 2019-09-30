Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد أسامة وكوكب الشرق .. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:01 م
اوس اوس
اوس اوس
Advertisements
القسم الميدانى
نشر اليوم الفنان محمد اسامه ، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة له ، مقلدا فيها ام كلثوم.

وعلق عليها اسامه: "كوكب الشرق".

وجاءت التعليقات علي الصوره كلاتي:

"الوردة عاملة شغل"

"ما شاء الله قمر"

"عظمه على عظمه يا ست"

"ايه النيو لوك الجامد ده"

ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل روحين في زكيبة

صلاح عبد الله يستأنف تصوير روحين في زكيبة بعد عيد الأضحى

نهى عابدين تنضم لمسلسل "شبر مية" مع أحمد السعدني

شاهد.. أحدث ظهور لـ أوس أوس برفقة ابنه

نيو لوك غريب لـ حمدي الميرغني في أحدث ظهور له

بالاحرام... اوس اوس يهنئ جمهور بالعام الهجري الجديد.. وشيكو: انت عامل فوتوشوب إسلامي

ترشيحاتنا

أجبرهما على إقامة علاقات جنسية..تهم جديدة لحفيد مؤسس الإخوان الإرهابية

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن فريق جينراسيون فوت السنغالي

بعد تماثلها للشفاء .. هنا الزاهد تنشر صورة من شهر العسل

صرف التموين مؤقتا.. اعرف الاوراق المطلوبة لتظلم المستبعدين بالجيزة

خطاب جديد يؤكد براءة الزمالك من أزمة جينراسيون السنغالى.. تفاصيل

البرلمان يكشف موعد حسم تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور