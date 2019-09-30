محمد أسامة وكوكب الشرق .. شاهد

نشر اليوم الفنان محمد اسامه ، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة له ، مقلدا فيها ام كلثوم.



وعلق عليها اسامه: "كوكب الشرق".



وجاءت التعليقات علي الصوره كلاتي:



"الوردة عاملة شغل"



"ما شاء الله قمر"



"عظمه على عظمه يا ست"



"ايه النيو لوك الجامد ده"



ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.



يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.