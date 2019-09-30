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فن

بـ إطلالة مبهجة.. خطيبة تامر عاشور تشعل انستجرام .. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:30 م
خطيبة تامر عاشور
خطيبة تامر عاشور
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محمد بدران
نشرت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دارين حلمى بإطلالة جذابة ومبهجة وعلقت قائلة: "ان الله قادر"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.

كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.


بـ إطلالة مبهجة.. خطيبة تامر عاشور تشعل انستجرام .. شاهد
بـ إطلالة مبهجة.. خطيبة تامر عاشور تشعل انستجرام .. شاهد
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