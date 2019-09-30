العرابيد يفضح الاحتلال الإسرائيلي.. فشل كلوي وتكسير عظام الصدر نتيجة التعذيب

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفاصيل الحالة الصحية للأسير سامر العرابيد الذي نقل للمستشفى جراء تعرضه للتعذيب الشديد من قبل الاحتلال خلال التحقيق معه.





وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسير سامر العرابيد في غيبوبة وتحت التنفس الصناعي ويعاني من فشل كلوي ويتم غسل الكلى له يوميا، بالإضافة إلى كسور عديدة في القفص الصدري مع نزيف في الرئتين".





وأشارت المصادر إلى أن الأسير العرابيد مكبل في السرير من يديه وقدميه وخصره ومحتجز في غرفة انفرادية وسط حراسة مشددة.





في السياق ذاته، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الدولية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب التعذيب والإهمال الطبي.





وأشارت الوزارة إلى أن الأسير عرابيد تم تحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا- جبل الزيتون بوضع حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.





وزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه اعتقل خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت قد نفذت عملية تفجير عبوة ناسفة ضد مجموعة من المستوطنين قرب مدينة رام الله، حيث أدت العملية لقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي.



