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مرأة

زى المطاعم.. طريقة عمل شيش طاووق

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:44 م
شيش طاووق
شيش طاووق
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آية التيجي
تريدين صنع نفس مذاق شيش طاووق المطاعم، فقدمت الشيف نونا طريقة عمل شيش طاووق بابسط المكونات وأقل التكاليف والأهم أنها وصفة بنفس المذاق التي نتناولها في المطاعم، واليكم الوصفة بالتفصيل.

وقت التحضير: ١٠دقائق
وقت الطبخ: ٤٠ دقيقة
الكمية: تكفي ل٥ أشخاص

ويعتبر شيش طاووق من المأكولات الشهية، والمقتبسة من المطبخ التركي، والتي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث إنها من أكثر المأكولات الخفيفة التي يمكن تقديمها للأطفال، والكبار أيضا، ولن تكلفك الكثير من  المال، أو الوقت لتحضيرها.

طريقة عمل شيش طاووق

مقادير شيش طاووق:

نصف كيلو شيش طاووق
فلفل رومي أخضر مكعبات
فلفل رومي أصفر مكعبات
فلفل رومي أحمر مكعبات
بصلة مكعبات
زيت سندباد

(تتبيلة الشيش طاووق)
3 أكواب زبادي
2 كوب عصير ليمون
كوب زيت
3 ملاعق كبيرة هريسة
2 فلفل أحمر مشوي مفروم
2 ملعقة كبيرة ثوم بودر
2 ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة كمو
ملعقة كبيرة حبهان بودر
ملعقة صغيرة قرفة بود
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود 

طريقة عمل شيش طاووق:

١- نضع الفلفل الألوان والبصل، وقطع الشيش طاووق في بولة.

٢- ثم نضع عليهم كل مكونات التتبيلة، ونتركها في التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين.

٣- ثم نبدأ بوضعهم في أعواد الشيش طاووق، ثم نضعهم في الطاسة.

٤- نقلبهم على جميع الجوانب حتى تنضج، ثم نسخن طاسة الكساديا.

٥- نضع الشيش طاووق فيها ثم نضع على الوجه صويا صوص، ويقدم شيش طاووق.
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