اللوائح تدعمنا .. أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض ليس طرفا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.



وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام : "الزمالك ليس طرفًا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، أرسلنا ثلاثة ملاعب للاتحاد الأفريقي، القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، ويتم تغيير الملعب على حسب الملابسات والظروف".



وأضاف: اتحاد الكرة يخاطب الأمن لتحديد الملعب وإمكانية حضور الجمهور، وهو ما حدث بالفعل ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة، وبناء عليه وصل لنا خطاب من الاتحاد الأفريقي بعد التأكد من صعوبة إقامة المباراة داخل القاهرة.



وأشار: جينيراسيون راهن على الاختيار الصعب، ومندوب العلاقات العامة بالنادي هو من استقبل بعثتهم، وهم متواجدين في مصر حتى يوم الأول من شهر أكتوبر.



وأكد أن الأمر فيه تعنت كبير وقلة خبرة من جانب الفريق السنغالي، وليس لدينا أي مشكلة في خوض المباراة في أي مكان، مشيرا إلى أن الفريق توجه إلى ملعب برج العرب بناء على خطاب الاتحاد الإفريقي، كما حضر أيضا مراقب المباراة والحكام.



وأضاف: أعتقد أن اللوائح في صف الزمالك، ونحن أكبر من افتعال حيلة لعدم خوض اللقاء، لأننا نملك سمعة كبيرة أفريقيًا، ونحن أبطال النسخة الأخيرة من الكونفدرالية ووصلنا إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، نحن أكبر مما يتردد".



وأشاد أمير مرتضي، باتحاد الكرة وجميع أعضاء اللجنة التي تدير كرة القدم في مصر، وأيضا حسام الزناتي الذي أكد أنه ليس له أي ميول، ووليد العطار المدير التنفيذي، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة تعامل باحترافية شديدة في أزمة مباراة جينيراسيون الأخيرة.