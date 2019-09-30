موقف صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ : هدفنا لقب أفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدوري مازال طويلا، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دوري الأبطال، وبالتأكيد حصد باقي البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي.



وأردف : دوري المجموعات "لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن في الاندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كلما كانت المجموعة قوية كلما كان أفضل".



وتحدث عن المدير الفني فايلر : جعل كل لاعبي الاحمر "جعانين كرة" وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأي لاعب نجده جاهزا بشكل كامل.



وتطرق للحديث عن مواجهة الانتاج الحربي الاربعاء المقبل بالدوري قائلا : مباراة صعبة أمام فريق جاهز ويملك لاعبين جيدين، نحترم كل الفرق.



واختتم كلماته بالحديث عن صالح جمعة قائلا : هو لاعب وسط مجموعة من اللاعبين، ليس لدينا أي مشكلة مع أحد، هناك لائحة تطبق على من يتغيب، وصالح جاهز اذا احتاجه المدرب في أي وقت.