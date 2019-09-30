Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موقف صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ : هدفنا لقب أفريقيا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:22 م
سيد عبد الحفيظ وصالح
سيد عبد الحفيظ وصالح جمعة
Advertisements
ريهام بكير
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدوري مازال طويلا، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دوري الأبطال، وبالتأكيد حصد باقي البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي.

وأردف : دوري المجموعات "لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن في الاندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كلما كانت المجموعة قوية كلما كان أفضل".

وتحدث عن المدير الفني فايلر : جعل كل لاعبي الاحمر "جعانين كرة" وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأي لاعب نجده جاهزا بشكل كامل.

وتطرق للحديث عن مواجهة الانتاج الحربي الاربعاء المقبل بالدوري قائلا : مباراة صعبة أمام فريق جاهز ويملك لاعبين جيدين، نحترم كل الفرق.

واختتم كلماته بالحديث عن صالح جمعة قائلا : هو لاعب وسط مجموعة من اللاعبين، ليس لدينا أي مشكلة مع أحد، هناك لائحة تطبق على من يتغيب، وصالح جاهز اذا احتاجه المدرب في أي وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان محسن: هدفنا استعادة لقب البطولة الأفريقية لإسعاد جماهير الأهلي

اخبار النادي الأهلي اليوم 5-9-2019.. قرار سيادي من فايلر.. كواليس مران المدرب الجديد.. وتعليق مثير من أزارو

قبل الـ سوبر.. 3 مكاسب لـ الاهلي بعد الفوز على كانو سبورت

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

عقوبة مالية مغلظة.. «صالح جمعة» حريف في الكرة والاستهتار

عبد الحفيظ: نسعى لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي.. وهدفنا مواصلة الانتصارات

ترشيحاتنا

أجبرهما على إقامة علاقات جنسية..تهم جديدة لحفيد مؤسس الإخوان الإرهابية

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في وسائل الإعلام

العقيقة.. هل يجوز توزيع اللحم دون طهي وشاة واحدة عن المولود الذكر؟

أول رد فعل رسمي من نادي الزمالك عقب بيان الكاف

إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك

قرار جديد من جينيراسيون السنغالى بعد أزمة الكاف والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور

بالأبيض والأسود.. يسرا اللوزي بإطلالة كلاسيكية جديدة

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"