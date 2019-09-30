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فن

بـ إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:47 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورًا لها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام".

وظهرت هاجر في الصورة بإطلالة كاجول وهي ترتدى بادى كت ابيض، ونسقت معه جاكيت جينز، ولاقت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013  وكان أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.

وكان آخر أعمال هاجر احمد مسلسل هوجان بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.
بـ إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
بـ إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
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