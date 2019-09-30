بسبب الخوض في أعراض محمود الخطيب.. الأهلي يشكو مرتضى منصور للنائب العام



وأردف المستشار القانوني للنادي الأهلي: "النادي الأهلي تقدم بشكوى جديدة لما حدث في مباراة كأس السوبر وحتى الآن لم تنظر لجنة الانضباط للشكوى حتى الآن".



وعن الشكوى الجديدة قال: "غدًا سنقدم بشكوى جديدة لما تم تناوله بالأمس في برنامج الزمالك اليوم؛ لأنه في سمعة الأعراض وهتك لها فقد ذكر بالاسم سيدة تخص الكابتن محمود الخطيب".



وتابع: "غدا سنتقدم ببلاغ للنائب العام وللجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونأمل أن تتخذ هذه الجهات ما تراه مناسبًا لضبط هذا الانفلات لأن مردودها سيكون سيئا".



أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن تقدم النادي الأهلي بشكاوي جديدة ضد مرتضى منصور للنائب العام، وذلك بعد تطاول رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.وقال محمد عثمان في تصريحات تليفزيونية إن الأهلي يتعرض لحملة كبيرة وهذا ما ظهر فيما تم ترويجه من أكاذيب وسب وشتائم منذ عامين، والنادي لم يرد تقديرًا لجماهيره وإدارته وقيمته.وأضاف: "النادي الأهلي قبل اتخاذ هذا الإجراء توجه إلي رئيس مجلس النواب واللجنة الأولمبية والجهات المختصة، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار واضح منها"، مستطردًا: "تقدمنا بهذه الشكوى ومدمجة بالاسطوانات التي بها سب والتشهير لكن الجهات التي تقدمنا بها لم تصدر أي شيء".وأكمل: "لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أصدرت قرارا أوليا ثم تقدموا بتظلم ولا زلنا ننتظر ما سيحدث".