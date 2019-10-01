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رياضة

صدمة لـ محمد صلاح بخصوص شارة قائد منتخب مصر ..فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
قال عبد الظاهر السقا، لاعب منتخب مصر السابق، إن شارة قيادة الفريق تُمنح عبر الانتخابات في الأندية الأوروبية.

وأضاف عبد الظاهر السقا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد"، «كنت كابتن فريقي في تركيا، حيث كان المدير الفني يرشح لاعبين أو ثلاثة، واللاعبون يختارون».

وأضاف عبد الظاهر السقا «شارة القيادة تمنح في مصر وفقا للأقدمية»، مردفا «لم يحدث أن منحت شارة القيادة بالمخالفة للأقدمية».

وحول ما يتردد عن ضرورة منح شارة القيادة لمحمد صلاح، قال عبد الظاهر السقا «صلاح يلعب في مصر، وفي حالة إصرار أحمد فتحي، كونه أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب على الحصول على شارة القيادة سيكون حقه، أم إذا تنازل الكابتن القديم برغبته لصلاح سيستفيد منها الأخير».

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