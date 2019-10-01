بعد قتل جنة.. أحمد مصيلحي: نحتاج إلى مادة تجرم تعذيب الأطفال في قانون العقوبات

قال المحامى أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، عن اقتراح النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بإنشاء مركز لمتابعة الاطفال بعد انفصال الأب والأم بأن ذلك سيكون غير مجدٍ للصغار الذين يتعرضون للتعذيب، خاصة أن بعضهم يعذبون من الوالدين.



وأضاف رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، فى تصريحات لصدى البلد أن دور مجلس النواب كما ينص القانون هو تشريع القوانين والمراقبة على الاداء الحكومى ومراجعه الموازنة العامة ، وبعد واقعة وفاة الطفلة جنة وغيرها نتيجة التعذيب أطالب بأن نضع فى قانون العقوبات نص خاص بتجريم تعذيب الاطفال وتكون العقوبة السجن المشدد ، وطالب بمحاكمة جميع قضايا الاطفال فى دوائر خاصة بالتعدى على الاطفال ،لأن مثل هذه القضايا تهدم المجتمع .



وأشار رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إلى ضرورة إعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والامومة المطبق لقانون الطفل وهو ما زال تابع لوزارة الصحة ، وناشد مجلس النواب بسرعة مناقشة اعادة تشكيل المجلس فى دور الانعقاد الجديد.



وأكد رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أنه يجب استبدال شهادة الميلاد الموجودة حاليا بشهادة موجود بها بصمة قدم الطفل وايده وآخر صورة له وأن يكون بها بار كود حتى نحمى أطفالنا من الاستبدال والهروب بهم خارج البلاد .



ونوه رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إلى أن مجلس الطفولة عليه تنفيذ استراتيجية حماية الطفولة وتوعية الأطفال فى البيوت بجميع المحافظات عن طريق التواصل مع منظمات المجتمع المدنى.