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أخبار العالم

إدارة ترامب تدافع عن قرار التنقيب في محمية الحياة البرية بالقطب الشمالي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
دافعت الحكومة الأمريكية عن قرارها ببدء التنقيب في أراضي محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بولاية ألاسكا الأمريكية، مجادلة أن المشروع ينبغي أن يستمر لأنه "لا يوجد أزمة مناخ" في كوكب الأرض.

جاء ذلك في بيان لهيئة إدارة الأراضي الأمريكية يحمل تقريرها عن التأثير البيئي لمشروع التنقيب في ألاسكا -الذي أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الاثنين- في خطوة أخيرة قبل بدء بيع عقود الحفر والتنقيب في مناطق بالمحمية في ألاسكا، والتي يسعى الديمقراطيون في الكونجرس لحمايتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان هيئة إدارة الأراضي الأمريكية يحمل رد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمعارضين الذين يجادلون أن الحفر في المحمية من شأنه تعجيل عواقب أزمة تغير المناخ العالمية.

وذكر البيان أن "إدارة الأراضي الأمريكية لا تتفق في أن التنمية المقترحة (في ألاسكا) تتعارض مع الحفاظ على كوكب صالح للعيش، أو بمعنى آخر لا يوجد أزمة مناخ".

وأضاف البيان أن "الكوكب كان أكثر حرارة خلال الـ1000 عام الماضية وذلك حسب أدلة أثرية موسعة مثل الزراعة في جرينلاند، والعنب في إنجلترا، هذا الدفء لم يجعل كوكب الأرض غير قابل للعيش بل كان ذلك الوقت الذي ازدخرت فيه المجتمعات".
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