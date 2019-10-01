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رياضة

بارما يفوز على تورينو 3-2 في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
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أ ش أ
فاز فريق بارما على ضيفه تورينو 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب اينيو تارديني في ختام الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ديان كولوسيفسكي بهدف لبارما في الدقيقة الثانية، ولكن كريستيان انسالدي أدرك التعادل لتورينو في الدقيقة 12، وأحرز أندريا بيلوتي الهدف الثاني لتورينو من ضربة جزاء في الدقيقة 43، وسجل بارما هدف التعادل بواسطة أندرياس كورنلويس في الدقيقة 48، وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، خطف روبرتو إنجليسي هدف الفوز لبارما، ولعب تورينو منقوصا لاعبًا منذ الدقيقة 29 عندما طرد لاعبه جليسون بريمر.

ورفع بارما رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف تورينو صاحب المركز الثامن والذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.
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